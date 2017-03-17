أعلنت حكومة المالديف اليوم الجمعة أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد تأجلت، وذلك بسبب تفشي الأنفلونزا.
وأوضحت الحكومة المالديفية في بيان لها، أن الزيارة تأجلت بسبب التفشي الكبير للأنفلونزا في المالديف، مشيرة إلى أنه سيتحدد موعد جديد للزيارة.
وتواجه المالديف البالغ عدد سكانها 400 ألف شخص، معظمهم مسلمون، تفشيا للأنفلونزا، وهناك حالات منها تبدو عليها علامات الإصابة بفيروس إتش1إن1 أو أنفلونزا الخنازير.
وكان من المتوقع أن يحضر الملك سلمان في المالديف مراسم التوقيع على اتفاقيات خاصة بمشروع استثماري ضخم بمليارات الدولارات في آتول فآفو المتكون من 18 جزيرة مرجانية.وفق “أخبار 24”.
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