أقدم وافد يعمل إماما ومؤذنا بأحد مساجد عفيف على مساعدة ثلاث خادمات على الهرب من كفلائهن، وقام بإسكانهن في حجرة خلف المسجد، فيما تمكنت شرطة المحافظة من القبض عليه بعد أن رصدته كاميرا مراقبة لأحد ضحاياه.
وكان كفيل إحدى الخدمات قد تقدم بمقطع فيديو مصور رصدته كاميرات المراقبة بمنزله إلى شرطة المنطقة يرصد قيام أحد الأشخاص بتهريب خادمته.
وباشرت الجهات الأمنية البلاغ وتمكنت من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عامل بنجلاديشي بأحد مساجد المنطقة، وبعد مداهمة مقر سكنه بالمسجد تم ضبط ثلاث خادمات هاربات من نفس جنسيته، واعترف بأنه يقوم بمساعدتهن للهروب ويسهّل نقلهن للرياض.
وفق “أخبار 24”.
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