أوضح ابن عم الرائد يزيد النفيعي، الذي توفي بعد يومين من كشف غموض مقتل رجل الأعمال أحمد العمودي بجدة، أن وفاته كانت طبيعية، وذلك رداً على الشائعات التي أُثيرت بوسائل التواصل الاجتماعي بهذا الصدد.
وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة قد نعت أمس الخميس الرائد النفيعي أحد منسوبي شرطة محافظة جدة، وذلك بعد نجاحه في إزالة الغموض عن مقتل رجل الأعمال أحمد العمودي في منزله بجدة الجمعة الماضية.
وأرفق سلطان النفيعي، في تغريدة على حسابه في تويتر، وسم “وفاه محقق حادثه مقتل العمودي”، وقال معقباً: “للتوضيح الوفاة طبيعية”.وفق “أخبار 24”.
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