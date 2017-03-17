أكملت وزارة الحج والعمرة ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة الحجاج الإيرانيين في موسم حج 1438هـ، وفق الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول الإسلامية.
وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان لها اليوم الجمعة، أن الحكومة تسخر كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين من مختلف أقطار العالم الإسلامي، بما يضمن أمنهم وسلامتهم، وتيسير أدائهم لمناسكهم.
وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن بحث في وقت سابق من شهر فبراير الماضي مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني حميد محمدي والوفد المرافق له، الترتيبات الخاصة بأداء الحجاج الإيرانيين لمناسك الحج لهذا العام، وذلك أسوةً بما هو متبع مع جميع الدول الأخرى.وفق “أخبار 24”.
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