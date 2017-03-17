أظهر مقطع فيديو قيام أحد المواطنين بإعاقة حركة السير في نفق بعقبة شعار، من خلال إيقاف سيارته في أحد مسارات الطريق، ومن ثَمَّ القيام بتصرفات غريبة.
وقد وجَّهت إدارة مرور عسير فرقها الميدانية بضرورة التوصل للمواطن والقبض عليه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه؛ لتسببه في تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.
وبدا في الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي المواطن وقد أوقف سيارته من طراز “أكسنت” في أحد المسارات بداخل النفق، والوقوف بجانبها وعمل حركات غريبة أشبه بالرقص.
وفق “أخبار 24”.
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