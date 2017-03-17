تعرض عددٌ من رجال الأعمال السعوديين للسرقة تحت تهديد السلاح، أثناء ممارستهم المقناص في السودان، من قبل عصابة مسلحة، استولت منهم على ما يعادل مليون ريال، بالإضافة لسيارات وبنادق صيد وهواتف جوال.
وتتضمن الأموال التي استولت عليها العصابة ريالات سعودية ودولارات أمريكية وجنيهات سودانية، بالإضافة إلى عدد من بنادق الخرطوش والشوزنات عيار 12 وعيار 22، و12 جوالاً؛ فيما تم استعادة السيارات المسروقة.
من جانبه، أكد سفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وفقاً لـ”عكاظ”، متابعة السفارة للقضية، مشيراً إلى أن رجال الأعمال دخلوا السودان دون علم السفارة.
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