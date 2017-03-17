أكد عضو شرف نادي النصر، الأمير وليد بن بدر بن سعود، أن التعصب الرياضي بين الجماهير هو مسؤولية من أسماهم بـ”كهول” الإعلام، مُستغربا الحديث عن كيفية نبذ التعصب من إعلاميين كانوا سببا رئيسيا في انتشار هذا الأمر بين الجماهير السعودية.
وقال عضو شرف النصر في تغريدة على تويتر: “تعصّب الجماهير و التعصّب الحالي هـو نتيجة و ردّات فعل لتعصّب كهول الإعلام بصحفهم الحائطيّة وللأسف الآن يتحدثون عن كيفيّة نبذ التعصّب!”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت أحاديث جماهيرية كثيرة حول أهم القرارات التي يجب إصدارها لمكافحة التعصب الرياضي، وكان من أبرزها معاقبة الإعلاميين الذين يروجون لأفكار متعصبة.وفق “أخبار 24”.
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