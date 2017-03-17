قال عبدالله شرف الدين المفاوض الاتحادي، أنه مُعجب بعدد من اللاعبين المصريين، أبرزهم ثنائي فريق الزمالك طارق حامد لاعب الوسط وعلي جبر مدافع الفريق الأبيض، مؤكدًا أن هناك لاعبين كثيرين مميزين داخل أرجاء الدوري المصري، كما أنه يعلم تاريخ عماد متعب وحسني عبدربه وإسلام الشاطر في السعودية مع نادي الاتحاد بشكل خاص.
وأضاف المفاوض الاتحادي، أن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، أكد أن الأولوية في بيع محمود عبدالمنعم “كهربا” ستكون لنادي الاتحاد داخل السعودية، مشددًا على أنه يثق تمامًا في بقاء اللاعب داخل أرجاء العميد.
وأبدى سعادته بمستوى كهربا مع نادي الاتحاد وقيادته لتحقيق لقب كأس ولي العهد، مشيرًا إلى أن مرتضى منصور استقبله بشكل رائع، والمفاوضات معه في الموسم الماضي كانت صعبة لكنها تكللت بالنجاح في النهاية.وفق “أخبار 24”.
وأكد شرف الدين، أن هناك أندية كثيرة ترغب في ضم كهربا، وأي نادٍ سعودي أو خليجي يرغب في التعاقد مع لاعب بحجم كهربا.
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