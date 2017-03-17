أكد المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” أن هدفه القادم الاحتراف في أوروبا، مؤكدًا احترامه التام لناديي الزمالك والاتحاد السعودي، لكنه يتمنى اتخاذ خطوة الرحيل للقارة العجوز مبكرًا، خصوصًا أنه لازال صغيرًا في السن.
وقال كهربا:” اشادة الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد “تاريخية” للغاية، وسعيد بها وستظل وسام على صدري، وكانت أهم من تسجيلي أي هدف في تلك المباراة”.
وأضاف:” تصريحات مرتضى منصور بشأن الحصول على 100 مليون يورو مبالغ فيها، وهناك أندية كثيرة تحدثت معي، والبعض ينسحب من التفاوض بمجرد سماع بعض الأرقام لكني أبلغتهم أن ما يقوله رئيس الزمالك ليس حقيقيًا”.
وتابع: “في نادي الاتحاد وجدت اهتمامًا كبيرًا منذ اليوم الأول الذي تواجدت فيه، الأجواء الجماهيرية والإدارة سبب نجاحي حتى الآن في التجربة السعودية، كما أن عمار النجار وفهد الأنصاري ساعدوني لكى أظهر بهذا المستوى مع الفريق”.
ووجه المحترف المصري في صفوف الاتحاد شكره لجمهور الاتحاد وقال:” روح الاتحاد وطريقة جماهير العميد، وراء إظهار شخصية الفريق، وقد تعاهدنا في بداية الموسم أن نظهر روحنا العالية داخل المستطيل الأخضر”.وفق “أخبار 24”.
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