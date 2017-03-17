تسلَّمت إدارة نادي الاتحاد أمس الخميس، قرار غرفة فض المنازعات بالفيفا، المتعلق بالدعوى المقدمة من لاعب النادي السابق الأسترالي جيمس ترويسي، والقاضي بمنع النادي من تسجيل لاعبين أجانب أو محليين خلال فترتي تسجيل وتغريمه مليون يورو كتعويض للاعب.
وأوضحت إدارة الاتحاد في بيان عبر حساب النادي الرسمي على “تويتر” أن حيثيات القرار تتمثل في عدم إيفاء إدارة النادي بالتزاماتها تجاه عقود بعض اللاعبين.
وأشارت إلى أن الإدارة السابقة تلقت إشعاراً بدعوى اللاعب ترويسي، إلا أنها لم تتقدم باستئناف ضده أمام “الكاس” فاعتُبرت دعوى اللاعب مقبولة.
وأكد البيان أن الإدارة الحالية لم يسبق لها تسلّم أي إخطار بخصوص دعوى اللاعب ترويسي، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي، وستعمل على تقديم استئناف ضد القرار أمام محكمة “الكاس” ضمن المدة المحددة بالقرار.وفق “أخبار 24”.
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