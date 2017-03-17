دشَّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، مقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين بالصين.
وأزاح خادم الحرمين الستار عن لوحة تدشين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، بحضور المسؤولين الصينيين والمشرف العام على المكتبة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر.
ثم شاهد الملك سلمان والجميع، فيلماً وثائقياً عن المكتبة، ودورها في نشر العلم والثقافة والعلوم والمعارف بشتى لغات العالم، وفي تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة والصين، كما استعرض الفيلم إنشاء مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين منذ أن كانت فكرة إلى أن تحققت على أرض الواقع.
عقب ذلك تسلَّم خادم الحرمين درجة الدكتوراه الفخرية التي منحتها له جامعة بكين، وذلك بحضور وزير التعليم الصيني تشن باوشنغ، ورئيس مجلس إدارة الجامعة هاو بنق.
وألقى كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها اهتمام المملكة بالعلم والمعرفة؛ كونه أساس نهضة الأمم وتقدمها، داعياً إلى مزيد من التعاون بين المملكة والصين في مختلف مجالات البحث العلمي.وفق “أخبار 24”.
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