أكدت إدارة جامعة الباحة أنها ستبحث بشكل جدي وعاجل، صحة ما أورده أحد الموظفين أمام مدير الجامعة من ملاحظات وممارسات تتم بالجامعة، وهو ما تم تداوله في مقطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ساري الزهراني في بيان صحفي إنه من حق الموظف، الذي تحدث أمام مدير الجامعة التعبير عما يراه من ممارسات عبر الطرق والأساليب النظامية المتبعة.
وأوضح أن مدير الجامعة الدكتور نبيل كوشك طلب مقابلة الموظف للاستماع إلى ملاحظاته التي أوردها حول الجامعة، مؤكداً أن أبواب مكتبه مفتوحة أمام الجميع؛ من موظفين وموظفات وطلاب وطالبات وغيرهم؛ لإبداء ملاحظاتهم طالما أنها تصب في مصلحة الجامعة.
وكان أحد الموظفين ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث بلهجة حادة أمام مدير الجامعة وطلب منه القيام بزيارة مفاجئة للجامعة، والتجول بمفرده داخل أقسامها للوقوف بنفسه على حقيقة الأوضاع، والاستماع للموظفين والطلاب.وفق “أخبار 24”.
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