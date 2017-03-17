خاطب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، وزير الخارجية عادل الجبير ممازحاً بقوله: “مرحباً سعادتك؛ من الجيد رؤيتك حياً، الإيرانيون كانوا قد حاولوا اغتيالك”.
جاء ذلك أثناء لقاء وزير الدفاع الأمريكي يوم أمس الخميس بالوزير الجبير، ضمن الوفد المرافق لولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً.
وأعاد ماتيس بحديثه للأذهان المحاولة الإيرانية الفاشلة لاغتيال الجبير في أكتوبر 2011، عندما كان سفيراً للمملكة بواشنطن، من خلال التخطيط لتفجير أحد المطاعم كان يتواجد به الجبير.
وفق “أخبار 24”.
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