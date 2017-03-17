أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة وفاة المحقق الذي تولى كشف خيوط جريمة قتل رجل الأعمال أحمد العمودي بجدة الجمعة الماضية.
وأوضحت الشرطة في بيانٍ لها أن الرائد يزيد النفيعي من منسوبي شرطة محافظة جدة، توفي بعد يومين من النجاح الذي حققه في إزالة الغموض عن مقتل رجل الأعمال في منزله.
وأشارت إلى أن النفيعي توفي مساء الأربعاء، وتمت الصلاة عليه عصر أمس الخميس بالمسجد الحرام، ومواراة جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة في مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.
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