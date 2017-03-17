كشفت أسرة الشهيد فيصل نافع الحربي الذي استشهد في الحد الجنوبي الإثنين الماضي أنه أوصى والدته، بعدم البكاء عليه في حال استشهاده.
وأشاروا، وفقاً لـ “العربية نت”، إلى أنه أصيب بقذيفتين من قبل، وفي كل مرة كان يصاب فيها يعود بعدها إلى الصفوف الأمامية بين زملائه المرابطين، حتى استشهد جراء القذيفة الثالثة.
وبيّنوا أن الشهيد الحربي قد دون عبارة على حسابه في “سناب شات” قال فيها: “نحن قوم قد حسمنا أمرنا، إما على الأرض أعزاء، أو تحت الأرض شهداء”.
وكان الحربي قد وصل إلى قاعدة الظهران الجوية أول من أمس الأربعاء؛ ليتم نقله والصلاة عليه في مسجد الملك فهد في الخبر، ودفنه بمقبرة الثقبة.
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