نفذ منسوبو إدارة دوريات أمن المحافظات بشرطة منطقة الرياض في المركز الحضاري بحوطة سدير عروضاً عسكرية شملت تخليص رهائن ومطاردة عناصر إرهابية ومطلوبين أمنياً، واستعراضاً لمهارات الاشتباك الميداني.
وجاءت هذه العروض، وفقاً لصحيفة “سبق”، في إطار الملتقى السنوي السادس لمديري شعب دوريات أمن المحافظات بمنطقة الرياض بعنوان “القواعد الإستراتيجية في المواجهات الأمنية”.
ورعى الملتقى الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، كما أشرف عليه بشكل مباشر مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال.
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