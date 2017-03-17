وثق مقطع فيديو ابتلاع غرفة صرف صحي في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض لشاحنة وفرادة، تعملان في مشروع لصيانة الطريق الذي توجد به غرفة الصرف.
وأوضح عدد من المواطنين، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن الشاحنة والفرادة تعملان ضمن مشروع لسفلته طريق زراعي بحي اللدام، بعدما اشتكى منه الأهالي طويلاً لإهماله وعدم صيانته.
وبيّن المواطنون أن الطريق الزراعي يعتبر من أقدم طرق وادي الدواسر وأشهرها، ويسلكه عدد كبير من الأهالي، إلا أن فرحتهم لم تكتمل بإعادة صيانته بعد سقوط الشاحنة والفرادة، كون العمل في المشروع قد توقف.
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