علق الدكتور طارق السويدان على ما أشيع حول ابنته “ميسون” في الفترة الأخيرة أنها اعتنقت المسيحية، مؤكداً أن ابنته تتواجد حالياً في الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة والزيارة.
وقال السويدان في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جاءني سؤال وأخذ يتكرر مثله وهذا نصه بالحرف: ليش بنتك يا دكتور سويدان حولت دينها للمسيحيه؟ وتركت الاسلام ؟ “.
وفي رده على السؤال أوضح السويدان: “الاجابة على السؤال حتى يعرف السائل وأمثاله مدى تجاوزهم لكل الخطوط الحمراء: “ابنتي ميسون اليوم في العمرة بعد اعتكاف يومين في المسجد النبوي”، مضيفاً بقوله: “والحمدلله أن حسابي وحسابها ليس بأيديكم”.وفق “أخبار 24”.
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