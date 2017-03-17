محمد بن حسن الدليمي

محمد بن سريع العجمي

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كويتي يستدرج زوجته إلى شقة مع صديقه لتعذيبها وتصوير اعتراف بخيانتها له.. والمحكمة تقضي بسجنه

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