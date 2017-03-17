عاقبت محكمة كويتية مواطنا كويتيا بالسجن 7 سنوات وصديقه وصديقتيه 4 سنوات إثر إدانتهم بضرب وحجز وتعذيب مواطنة كويتية “زوجة المتهم الأول” لإجبارها على الاعتراف بخيانتها له.
وأوضحت محامية المجني عليها أن زوج الضحية قام باقتياد زوجته عن طريق الحيلة لإحدى الشقق وقام بتعذيبها بالتعاون مع احد أصدقائه وفتاتين وأغلقوا الباب، حيث قام الزوج بإحضار جهاز تصوير وطلب منها هو وشركاؤه تسجيل اعترافها بقيامها بخيانته واتهامها بهذا الفعل الشنيع وهم تحت تأثير المواد المخدرة.
وأضافت وفقاً لـ “الأنباء الكويتية” أن المجني عليها تمكنت من الفرار والتقدم ببلاغ للنائب العام الكويتي بالواقعة، ليتم القبض على المتهمين والحصول على كاميرا الفيديو وهواتفهم، وتم تفريغ محتوياتها، ومن ثم مثلوا جميعهم أمام جهات التحقيق، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات ليُعاقَبوا بعدها بسجن الزوج لمدة 7 سنوات وشركائه 4 سنوات.
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