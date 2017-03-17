أوقفت إدارة مرور منطقة جازان أمس الخميس قائد مركبة لنقل طالبات جامعيات، بعدما وثق مقطع فيديو سيره بسرعة تزيد عن 180 كم.
وأوضح مدير مرور جازان العقيد راشد الغامدي، وفقاً لصحيفة “عاجل”، أن إدارة المرور تتبعت تفاصيل المقطع، واستطاعت الفرق الميدانية الوصول إلى قائد المركبة وإحضاره، بعد التوصل إلى بياناته الشخصية والاستدلال على موقعه.
وأكد أن إدارة المرور ستحيل قائد المركبة إلى هيئة الجزاءات لإصدار العقوبات التي يستحقها، لافتاً إلى أنهم لن يتهاونوا مع من يهدد سلامة مستخدمي الطرق.
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