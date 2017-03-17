عرضت دار نشر بريطانية في جناحها بمعرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية، نسخة لكتاب وصل سعره لأكثر من 300 ألف ريال.
وقال أحد المشرفين على جناح دار النشر إن الكتاب الذي لم يُطبع منه سوى 10 نسخ فقط، في عام 1908 يوثق لتاريخ صناعة السجاد الشرقي حتى عام 1800م.
وقد جذب الكتاب الذي وُضع في صندوق زجاجي حفاظاً عليه من اللمس، انتباه أعداد كبيرة من زوار المعرض، الذين توافدوا لجناح الدار لمشاهدة الكتاب الذي يبلغ وزنه نحو 25 كيلوجراماً.وفق “أخبار 24”.
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