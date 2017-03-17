قالت مصادر إن جهات حكومية شرعت في حصر تعديات عدة أشخاص على الممتلكات العامة والمملوكة للدولة في مدينة جدة، متوقعة أن تصل الغرامات المفروضة عليهم لمئات الملايين.
وأفادت المصادر، بحسب “سبق”، أن من بينهم رجل أعمال مشهورا ضمّ حديقة وشوارع إلى قصره، مشيرة إلى أن الغرامة المفروضة عليه تبلغ 226 مليون ريال.
ولفتت المصادر إلى أن الأمانة والجهات ذات العلاقة ستلاحق جميع المتعدين وتفرض العقوبات عليهم، سواءً أكانت تعدياتهم جديدة أم مرت عليها فترات طويلة.
يُذكر أن رجل الأعمال المعني بالقضية كان قد تم تحديد تعدياته تمهيدا لإزالتها، حيث تمت إزالتها في وقت لاحق، لتعود 18 شارعا للعمل جراء إزالة هذه التعديات.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج