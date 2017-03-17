نفذت إدارة التعليم بالخرج ممثلةً بقسم الإشراف التربوي ( شعبة الرياضيات ) دورة التدريس المتمايز لمعلمات المرحلة الابتدائية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 8/ 6/ 1438هـ ولمدة ثلاثة أيام بمركز التدريب التربوي . كما نَُفذت هذه الدورة لمعلمات المرحلة المتوسطة والثانوية يوم الثلاثاء الموافق 15/ 6 / 1438 هـ وكانت أهم محاور الدورة استراتيجيات ممايزة المحتوى ، ممايزة المحتوى وفق احتياجات الطلاب ، واستراتيجيات لدعم ممايزة الطريقة العملية.
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دورة التدريس المتمايز لمعلمات الرياضيات
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