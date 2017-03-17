شارك مكتب وفاء في المعرض المصاحب لملتقى رفق والذي نضمته إدارة التعليم بالمحافظة ممثلهً بقسم التوجية والإرشاد الطلابي لتعريف بالمكتب ومهامه ، وما يحمله من قيمة سامية ومعنى إنسانية وتطوعية لتقديم الرعاية لفئة أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين وفاءً لأبائهم الذين ساهموا في حفظ الأمن وتحقيق الرفاء للوطن .
وكما عبرت مديرة مكتب وفاء أن مشاركة “مكتب وفاء” في المعرض جاءت فرصة لتعزيز دور الشراكة المجتمعية داخل إدارة التعليم وخارجه باعتبارهم شركاء نجاح من أجل إنجاح رؤية و رسالة ” وفاء” .
و أفردت بالشكر بالداعمين لجناح المكتب على رأسهم قسم التوجية والإرشاد الطلابي والمتوسطة الرابعة بالخرج ومدارس أجيال الخرج الأهلية ، وشركة آني وداني وفليفر وسويت فاكتوري للمساهمتهم الفاعلة. وثمنت زيارة محافظ الخرج ومدير التعليم د. عبدالرحمن العبدالجبار والمساعدة للشؤون التعليمية أ. شريفة القرني وجميع الزوار.
وفي الإطار نفسه قامت وزارة التعليم بتدشين مكاتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم يوم الأحد الماضي 13 /6/ 1438 هـ على مستوى مدراء مكاتب وفاء في مقر وزارة التعليم بالرياض وبحضور معالي وزير التعليم ومدير عام مركز المبادرات النوعية ومدراء مكاتب وفاء بالإدارات .
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