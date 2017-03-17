نفذت ادارة التعليم بمحافظة الخرج متمثلةً بقسم الإشراف التربوي (شعبة الدراسات الإجتماعية والوطنية) درس تطبيقي بمدارس مجد الموسوعه الأهليه من إعداد وتنفيذ الأستاذة/هند العتيبي للصف الثاني متوسط بعنوان (بعض المشكلات التي تواجه دول المجلس ) يوم الخميس الموافق 1438/6/17 هـ .
بحضور مشرفات الشعبة أ. منيره النفيسه ، أ. فوزيه الصاحي ، أ. حنان المهوس ، أ. ساميه البلوي ومجموعه من المعلمات من المرحلتين الإبتدائيه والمتوسطه. وقد تم خلال الدرس التعرف على أهم المشاكل منها مشكلة العمالة الوافده والبطالة والتلوث ، تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والتطبيقات والإدارة الصفية الناجحة وتحقيق بيئة نشطة وتقديم مادة علمية متسلسلة ومترابطة وعروض منوعه وأشارت المعلمة إلى جهود بلادنا الغالية في الحد من هذه المشاكل والتطرق إلى روؤية 2030م وتشجيع الطالبات على القراءة والاطلاع وتعزيز القيم بينهم كما تم تحفيز وتشجيع الطالبات وإثارة الحماس بينهم ، وحاز الدرس على استحسان الجميع . وبعدها تم المناقشة لتبادل الخبرة واكتساب المعرفهةوشكر الأستاذة هند العتيبي على جهودها ومبادرتها الطيبة وشكر قائدة المدرسة /مها الدلبحي على حسن الإستقبال.
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