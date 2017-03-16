وصلت الشاحنات الضخمة المشاركة في فعالية “مونستر جام”، التي تُقام لأول مرة في المملكة يومي 17 و18 مارس الجاري، إلى استاد الملك فهد الدولي في الرياض، استعداداً للعروض المنتظرة في عطلة نهاية هذا الأسبوع.
وكشفت الجهات المنظمة للفعالية المدعومة من هيئة الترفيه، عن إتاحة الفرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض الفئات للدخول والاستمتاع بالعروض الشيّقة مجاناً.
وأضافت أنه يمكن للراغبين بحضور هذا العرض شراء تذاكرهم من مطاعم “فاير قريل” في الرياض أو محلات “منش” للحلويات والمعجنات، فضلاً عن إمكانية الشراء عبر الإنترنت من موقع www.TicketmasterKSA.com، بأسعار تبدأ من 30 ريالا للتذكرة الواحدة، وسيتم بيع التذاكر أيضا من ملعب استاد الملك فهد ابتداءً من الساعة 3 مساءً في نفس يومي الحدث.
وأبانت أن استاد الملك فهد سيفتح أبوابه في تمام الساعة 3 مساء يومي الجمعة والسبت، في حين يبدأ العرض في الساعة 8 مساء، مشيرة إلى أنه تم تخصيص بوابة 6 لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة، وحاملي تذاكر VIP، والفئة أ يمكنهم الحضور مبكراً في الساحة الخارجية أمام البوابة رقم 3 لمشاهدة السيارات عن قرب والتصوير معها.وفق “أخبار 24”.
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