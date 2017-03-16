روى قائد المنتخب الوطني والهلال للكاراتيه عماد المالكي قصة تحد حلم به في بداية حياته وأخبر به أحد أصدقائه وسخر منه بسببه، ولكنه تحقق بالفعل.
ونشر الفائز بكأس العالم للكاراتيه عام 2016 على حسابه الرسمي عبر “تويتر” لقطة لواجهة أحد المباني الكبيرة في جدة وعليها صورة عملاقة له، وعلق عليها بقوله: “هذي الشاشه بجدة .. مرينا من تحتها انا وواحد من الشباب وقلت بتكون صورتي هنا ان شاء الله بيوم من الأيام”.
وتابع المالكي ساخرا: “وقتها قعد يطقطق علي”، لتعبر الصورة المنشورة عن حلم سخر منه أصدقاؤه بسببه وأصبح حقيقة واقعة الآن.وفق “أخبار 24”.
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