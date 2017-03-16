وثّق مواطن مقطع فيديو يظهر فيه رجل كبير في السن يشكو الفقر وقلة ذات اليد، ويركب سيارة قديمة ومتهالكة ويحوي هيكلها الخارجي الكثير من الأضرار والصدمات.
وطلب مصور المقطع من المحسنين الاتصال به لمساعدة المسن، الذي قال عن نفسه إنه لا يملك سوى خمسة رؤوس من الضأن، وليس معه من المال ما يكفي لتغطيه احتياجاته.
من جانبه، تفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير مع المقطع، وزار المسن الذي يسكن بقرية القحمة عدد من الأخصائيين الاجتماعيين، وأكدت الوزارة أن المسن يحصل على معاش شهري ومساعدات مقطوعة من الوزارة.
وفق “أخبار 24”.
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