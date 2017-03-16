اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، على مجسمات ونماذج لمشروعات تابعة لشركتي أرامكو وسابك في المملكة والصين.
جاء ذلك خلال تشريف الملك سلمان لحفل المنتدى الاستثماري السعودي الصيني على هامش زيارته للعاصمة الصينية بكين، حيث اطلع على مجسم لمصفاة (فريب) التي تعد مشروعًا مشتركًا بين أرامكو السعودية آسيا المحدودة وشركة فوجيان للبتروكيماويات المحدودة وشركة إكسون موبيل الصين للنفط والبتروكيماويات.
كما اطلع خادم الحرمين في مقر الحفل، الذي حضره جمع من رجال الأعمال والمسؤولين من الجانبين، على نماذج لمشروعات سابك في المملكة والصين، ومنتجاتها التي تدخل في صناعة الكيماويات والسيارات.
وأعرب خادم الحرمين عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل، حيث أكد في كلمته: “نحن نهتم أن يكون لنا مصالح ولمن يعمل معنا مصالح كذلك، وأنا سعيد بهذه الزيارة، وإن شاء الله تكون فيها زيادة خير للعلاقات بين بلدينا في كل المجالات”.وفق “أخبار 24”.
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