تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا سجله مواطن قال إنه تعرض لإطلاق نار ومحاولة إيقافه أثناء سيره على الطريق السريع بين مدينتي حائل ورفحاء.
وتعليقاً على المقطع المتداول، قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة حائل، الرائد سامي الشمري، إن شرطة محافظة بقعاء تلقت بلاغ المواطن حول سيارة مسرعة من طراز “تويوتا هايلكس”، بعد تجاوزها له بشكل خطير، دون أي إشارة لتعرضه لإطلاق النار أو محاولة إيقافه.
وأكد أن الشرطة مسحت الموقع ولم يتضح وجود أي أمر يثير الشبهات، لافتاً إلى أن الشرطة طلبت منه الحضور وتسجيل بلاغه لدى القسم المختص، إلا أنه اعتذر لظروف خاصة به.وفق “أخبار 24”.
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