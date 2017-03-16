توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تتأثر أجواء المملكة خلال الأسبوع القادم بحالة من عدم الاستقرار بداية من يوم السبت القادم وحتى يوم الاثنين (18 – 21 مارس).
وشملت توقعات الهيئة احتمالية هطول أمطار رعدية على المناطق الوسطى والشرقية والشمالية والغربية، مع احتمالية امتدادها إلى المناطق الجنوبية.
كما توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار في مناطق شمال المملكة وغربها ووسطها، مع إمكانية تسببها في شبه انعدام للرؤية الأفقية.وفق “أخبار 24”.
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