دشّن الرحالة السعودي، فهد اليحيى، انطلاقته إلى الحد الجنوبي عبر دراجته الهوائية، انطلاقاً من مقر الإدارة العامة بجمعية “إنسان” لرعاية الأيتام، في حضور مجموعة من أبناء ومسؤولي الجمعية احتفاء برحلته إلى المرابطين في أرض الميدان.
وتهدف رحلة “اليحيى” إلى نقل رسالة الجنود المصابين والمنومين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض إلى جنودنا البواسل، وإيصال رسالة أبناء إنسان ودعواتهم إلى المرابطين.
وتتضمن مسيرة الرحلة المرور بفروع الجمعية في كل من محافظات : “الخرج والأفلاج، وادي الدواسر، السليل، حوطة بني تميم”، على أن يعبر الأبناء عن مشاعرهم ودعواتهم لجنودنا بالنصر والتمكين، من خلال الكتابة والإمضاء على علم “إنسان”.
وتهدف الجمعية من رسائل أبنائها لجنود الوطن إلى تعزيز الولاء وغرس القيم الوطنية في نفوسهم، وتنمية الحس الوطني لديهم، ولمسة وفاء من أبناء الجمعية لأبطال الميدان، لبسالتهم في الدفاع عن حدود الوطن.
وتزامناً مع بدء الرحلة، أطلقت الجمعية هاشتاق ” #رسالة_إنسان_لأبطال_ الميدان ” عبر حسابها في “تويتر”، وعززت رحلة “اليحيى” في وسائل التواصل الاجتماعي والنشر المحلي، لاطلاع المجتمع على سير الرحلة ومحطات الوقوف في فروع الجمعية، وترجمة مشاعر الأبناء تجاه جنودنا الأبطال.
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