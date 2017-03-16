أقامت إدارة التشغيل والصيانة بالمؤسسى العامة للصناعات الحربية بالخرج حفل تكريم المتقاعدين والمميزين من العام الحالي ١٤٣٨ه وذلك مساء يوم امس الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٦/١٦ه .
اشتمل الحفل على تكريم مدراء الإدارات والموظفين المتميزين برعاية مدير عام التشغيل والصيانة العميد المهندس / احمد عبد العزيز العمران ومساعديه وعدد من المدراء منسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية .
بدأ الحفل بكلمة ترحيبية قدمها الأستاذ / عطا الله بن سعود الحربي ثم تلاوة ايات من الذكر الحكيم تلاها القارئ مصعب بن عبد العزيز العثمان .
عقب ذلك قصيدة ترحيبية القاها الشاعر / سلمان بن صالح عقبها كلمة المتقاعدين القاها الأستاذ / عبد العزيز بن محمد الجميعة ثم فقرة اوبريت وطني بعنوان ” لبيك يا سلمان ” .
بعد ذلك سلم سعادة مدير عام التشغيل والصيانة وسعادة مساعد مدير عام التشغيل والصيانة العميد المهندس / خالد بن على الجميعة والعميد المهندس / خالد بن ناصر الشهراني الشهادات والهدايا التذكارية للمتقاعدين ومدراء الإدارات والموظفين المتميزين .
وفي ختام الحفل الخطابي تحدث سعادة مدير عام التشغيل والصيانة العميد المهندس / أحمد بن عبد العزيز العمران والذي اوضح أهمية التشغيل والصيانة بالمؤسسة والدور البارز الذي قام به المتقاعدين خلال حياتهم العملية واوضح الانجازات التي تمت حتى تاريخه والمبادرات والخطط التي تعمل عليها الإدارة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في ضل قيادة هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وولي ولي العهد حفظهم الله .
ثم تناول الجميع طعام العشاء الذي اقيم بهذه المناسبة .
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