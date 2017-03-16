فضّ الإعلامي وليد الفراح الاشتباك الذي اندلع بين جماهير ناديي الأهلي والهلال على خلفية أيهما أحق بلقب النادي “الملكي”، مؤكداً أن هذا اللقب الفخم لا يُطلق على نادي منطقة أو مدينة.
وقال عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “النادي الملكي هو الأكثر تأثيرًا وشعبية من شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، لا يمكن أن يكون النادي صاحب هذا اللقب الفخم نادي منطقة أو مدينة”.
يُشار إلى أن الأزمة اندلعت عندما قام المعلق الشهير عصام الشوالي بإطلاق لقب “الملكي” على نادي الهلال، خلال تعليقه على مباراة الفريق أمام الوحدة الإماراتي، فيما أطلقه المعلق رؤوف خليف على الأهلي، خلال تعليقه على الشوط الأول من مباراة الفريق أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.وفق “أخبار 24”.
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