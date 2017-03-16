أثارت تغريدة بثها حساب نادي العين على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” استياء جماهير الهلال عندما أطلقت على الاهلي لقب الملكي في معرض حديثها عن مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا .
وتداولت الجماهير الهلالية تغريدة العين التي كتب فيها على تويتر: “يكمن التحدي اليوم بين الأهلي والعين في المنافسة على صدارة المجموعة الـ3 والتي يتصدرها الملكي السعودي بـ6 نقاط ويحل الزعيم ثانياً بـ4 نقاط”، مطالبة النادي بالاعتذار .
في وقت امتدحت جماهير الاهلي هذه الخطوة ،مشددة على أن هذا اللقب حق مشروع وهذا أمر متعارف عليه عند كل وسائل الاعلام والوسط الرياضي بشكل عام.
وكان المعلق التونسي رؤوف خليف قد اثار ضجة عندما وصف النادي الأهلي بالملكي وجيرها للهلال ، مما أغضب الهلاليين وطالبوه بالاعتذار ، متسائلين عن الشخص الذي لقنه هذه المعلومة الخاطئة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج