زاد المنتخب السعودي الرديف بقيادة يوسف عنبر، أزمة الأهلاويين بعد ضم اللاعبين سعيد المولد وأحمد الرحيلي، للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي في دولة اذربيجان،حيث يبدأ المعسكر الإعدادي مساء اليوم ويستمر حتى نهاية مارس، ما يعني ارتفاع عدد المتغيبين إلى 12 لاعباً عن تمارين الفريق، بعد اختيار 8 لاعبين لمنتخب الشباب، وكان السويسري جروس مدرب الفريق، تواصل مع مدرب الفريق الأولمبي الايطالي فابيو لوبيز بهذا الخصوص من أجل الاستعانة بلاعي الأولمبي لسد النقص، لاسيما أن الفريق الأولمبي، سيفتقد عدداً من لاعبيه هو الآخر بسبب المشاركات مع المنتخب السعودي وسيحرص المدربون على الالتقاء مع عودة الفريقين بعد أن منح فابيو لاعبي الأولمبي 5 أيام إجازة.
وفي اتجاه آخر حزم جروس حقائبه بإتجاه بلاده سويسرا لقضاء فترة نقاهة لمدة ستة أيام، واستغلال فترة الراحة الحالية، وكذلك غادر الطاقم المساعد إلى بلدانهما لوران وبوزيان،فيما غادر أخصائي القدرات انكول إلى بريطانيا.وفق “النادى”.
وقد شهدت العيادة الطبية عدم وجود أي لاعب نهائياً أمس، ممادعا إلى مغادرة كامل الجهاز الطبي إلى دولهم لقضاء إجازاتهم.
يُشار إلى أن جروس بدأ في التفكير بجدية لحضور لقاء المنتخب السعودي ومنتخب تايلاند في بانكوك الخميس المقبل حيث أسرّ للمقربين منه أنه ينوي متابعة اللقاء عن قرب وتقديم تقرير متكامل عن لاعبي الأهلي في المباراة لإدارة ناديه.
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