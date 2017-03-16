غادر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق النصر السعودي، إلى دبي لقضاء إجازة قصيرة تمتد حتى السبت المقبل، مستغلا فترة توقف المنافسات السعودية.
ويباشر كارتيرون مهامه التدريبة مع الفريق يوم الأحد المقبل بعد الإجازة التي منحت للاعبين إثر الانتهاء من مباراة الفريق أمام الرائد بالدوري.
وغادر أيضا المحترفان الكرواتيان توماسوف وإيفان إلى بلدهما، على أن يعودا الأسبوع المقبل، وفضل المحترف الثالث أيالا البقاء مع أسرته في الرياض، ولم يقرّر البرازيلي برونو أوفيني وجهته حتى الآن.وفق “أخبار 24”.
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