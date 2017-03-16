كشف الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال عن آخر مستجدات العديد من الملفات المتعلقة بالنادي خلال الفترة المقبلة.
وقال الأمير نواف بن سعد في حواره لبرنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي المتألق مصطفى الأغا على “mbc” إن صدارة الهلال لدوري جميل لا تعني حسمه بشكل كامل، لافتاً إلى أن الفريق سيعمل على الفوز في المباريات المتبقية من أجل تحقيق اللقب بأكبر قدر من النقاط.
كما أعرب رئيس نادي الهلال عن أمله في أن يتوج فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين بجانب بطولة الدوري.
وعن ملفات التجديد داخل الفريق، كشف الأمير نواف بن سعد عن اتفاق النادي مع اللاعب سلمان الفرج على التجديد، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على كل البنود وينتظرا التوقيع الرسمي.
وعن التجديد للاعب سالم الدوسري قال رئيس الهلال، إن التجديد كان يسير جدا ولكن التأخير في تغيير الوكيل للاعب.
وعن إمكانية استمرار الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال مع الفريق لفت الأمير نواف بن سعد إلى أن دياز عقده سنة وفي شهر مايو المقبل سيتم إخطاره في حال أرادت إدارة النادي التجديد له وبنفس الشروط المتفق عليها مسبقا.
وفيما يتعلق بتأخر بث قناة الهلال قال رئيس نادي الهلال إن هذا يعود لغدم السماح بنقل المباريات مباشرة.
وفق “أخبار 24”.
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