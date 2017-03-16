بدأ قائد الشباب أحمد عطيف رحلة البحث عن نادٍ آخر يرتدي شعاره الموسم المقبل بعد أن أكدت له إدارة النادي أنها لن تتقدم له بعرض جديد لعقده الذي ينتهي الصيف المقبل، وجاء قرار الإدارة مبنياً على التقارير الفنية التي يقدمها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الوطني سامي الجابر.
عطيف الذي دخل فترة الأشهر الستة الحرة التي تخول له الانتقال لأي نادٍ آخر من دون العودة لناديه الأصلي منح وكيله الضوء الأخضر للبحث عن عرض جديد ليكمل من خلاله مشواره الرياضي الذي بدأه في الشباب عام ٢٠٠٣م وقبلها في الفئات السنية للنادي.
وأكد قائد الشباب لـ”الرياض” أنه جاهز طبياً ولياقياً منذ عدة جولات ولكنه يحترم القرار الفني أو الإداري الذي جعله منذ مدة على المدرجات.
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