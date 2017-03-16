دعت وزراة الخدمة المدنية 2916 متقدماً ومتقدمة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، لمراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 20/6 إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء 22/6/1438هـ.
وأوضحت الوزارة أنها ستجري مطابقة لبيانات المتقدمين المعلنة أسماؤهم، مبينة أن عدم الحضور للمطابقة في التاريخ المحدد يعتبر عدولا من المتقدم عن الوظيفة، مبينة أن المطابقة لا تعني الترشيح، وإنما تعني التأكد من سلامة البيانات الخاصة بالأسماء المعلنة.
وطلبت الوزارة من المتقدمين عند الحضور للمعاينة اصطحاب الهوية الوطنية مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، ووثيقة التخرج ونسخة منها، وإرفاق معادلة التعليم للحاصلين على مؤهل خارجي، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول.وفق “أخبار 24”.
أسماء المتقدمين النساء
أسماء المتقدمين الرجال
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