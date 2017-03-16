قال الأمير سعود بن طلال؛ المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، إن الوزرة تعتزم سحب الأراضي من بعض مستفيدي “أرض وقرض” في العاصمة الرياض.
وأوضح أن ذلك سيتم تنفيذه على من يثبت ضعف قدرته المالية على السداد بعد تحديث بياناتهم، لافتا وفقا لـ”الاقتصادية” إلى أنه سيتم تحويلهم إلى المنتجات السكنية البديلة وبرنامج السكن الخيري للوحدات السكنية.
وأشار إلى أن أحد أسباب عدم صرف الوزارة لبعض مستفيدي منتج “أرض وقرض” في العاصمة الرياض يعود إلى وفاة رب الأسرة ووجود ورثة، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجنة مع وزارة العدل لحل مثل تلك القضايا وستصل لحل مناسب.
وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات لتحمي المستفيدين الذين تسلموا الأراضي ولم يقوموا ببنائها حتى الآن، وأنها ستعمل على مساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب، من خلال توفير وحدات سكنية تغطي قدرتهم بأسعار تتراوح من 200 إلى 800 ألف ريال، وستقوم الوزارة بفتح معرض لهذا الأمر مع نهاية شهر أبريل أو بداية مايو المقبل.
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