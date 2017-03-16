أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة رئيساً سابقاً لأحد الأندية الشهيرة في المنطقة الغربية إلى السجن الموحد، بعد تحريره شيكاً دون رصيد بمبلغ مائة وخمسين مليون ريال.
وكان المتهم قد أدين بتقديم الشيك خلال قضية مساهمات عقارية رُفعت ضده، ما دفعه، بحسب “المدينة”، لتقديم استقالته من رئاسة النادي، بعد تزايد المطالبات المالية ضده.
وفي حال لم يتمكن المتهم من سداد قيمة الشيك، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستودعه في السجن العام، وتطبق بحقه الأنظمة الخاصة بهذا الشأن.
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