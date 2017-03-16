أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة داعية شهيراً بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بكتابة تغريدات على موقع “تويتر”، وأصدرت بحقه حكماً ابتدائياً بالغرامة 100 ألف ريال.
ورأت المحكمة أن التغريدات التي نشرها الداعية عبر حسابه فيها إثارة للرأي العام، وتؤثر على ترابط المجتمع مع قيادته، وعلى علاقة الدولة مع الدول الأخرى، وجاء قرار الحكم بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتضمن قرار الحكم إغلاق حساب المدعى عليه بموقع “تويتر”، ومنعه من الكتابة في الموقع، فيما رفضت المحكمة طلب المدعي العام بمنع الداعية من السفر.
وتمت محاكمة الداعية وفقاً لصحيفة “عكاظ” وهو مطلق السراح دون أن يتم إيقافه، علماً أن لديه أكثر من مليوني متابع لحسابه على موقع “تويتر”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج