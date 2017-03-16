وقعت المملكة والصين اليوم “الخميس” عدداً من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وجرى التوقيع في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، حيث وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة سابك الأمير سعود بن عبدالله الثنيان من الجانب السعودي ومدير شركة شمال الصين الصناعية زهي بولين من الجانب الصيني مذكرة تفاهم حول فرص الاستثمار الصناعية والبنى التحتية في البلدين.
ووقع الأمير سعود بن عبدالله الثنيان أيضاً مذكرة تفاهم مع رئيس الشركة الصينية للبناء والمواصلات لياو تشي تاو لتميول وإنشاء محطات الحاويات والبنى التحتية لمركز الخدمات اللوجستية المتعددة بمدينة ينبع الصناعية.
كما وقع الطرفان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج الأخرى، منها اتفاقية شراكة لتصنيع طائرات بدون طيار، ومذكرة تفاهم لإقامة مشروعات مشتركة للطاقة الإنتاجية، وبرنامج تعاون تنفيذي بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي والهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والإعلام والنشر الصينية، وبرنامج للتعاون في المجالين التجاري والاستثماري.وفق “أخبار 24”.
وتتضمن المذكرات والاتفاقيات الموقعة مذكرة تفاهم بالمجال التعليمي، ومذكرة تفاهم للتعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي والاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، واتفاقية دراسة جدوى لمشاريع المفاعلات النووية وتبريدها بالغاز بالمملكة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال رواسب اليورانيوم والثوريوم، واتفاقية تعاون لضمان ائتمان الصادرات.
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