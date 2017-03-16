نشرت أمانة المنطقة الشرقية صوراً ومقطع فيديو لمشروع تطوير منطقة وسط العوامية “حي المسورة” بمحافظة القطيف، الذي تعتزم الأمانة تنفيذه بعد إزالة المباني المتهالكة.
ويتضمن المشروع أسواقاً ومجمعات تجارية ومطاعم وكافتيريات ومواقف بمواصفات متقدمة بدلاً من الحي القديم، كما يتضمن المشروع إقامة محال تجارية تعكس تراث المنطقة.
ويضم المشروع مركزاً ثقافياً ومباني وأبراجاً استثمارية سكنية وتجارية، كما يضم المشروع صالة رياضية ضخمة، فضلاً عن تجميل الساحات بالنوافير المائية والعيون الصناعية.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد ذكرت، أنها بدأت في ترسية مشروع الإزالة للمرحلة الأولى لوسط العوامية، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع التطويري، حيث تشمل الإزالة مباني قديمة متداخلة وأزقة ضيقة لا يزيد عرضها عن متر واحد ومنازل مهجورة وأخرى متهالكة.
وفق “أخبار 24”.
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