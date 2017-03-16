قالت مصادر خليجية مطلعة، إن مشروع السكك الحديدية الموحدة تم تأجيله لأجل غير مسمى، مشيرة إلى أن ثلاثاً من دول مجلس التعاون لم تحقق أي تقدم في المشروع.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية” أنه حسب الخطط الحالية، فإن المشروع سيحتاج موعداً جديداً لم يتم الاتفاق عليه بعد.
وأشارت إلى أن الكويت وجدت حلاً لأزمة توفير الأراضي، حيث إن المراحل التي سيتم إقرارها ستكون معظمها في أراض صحراوية وبالتالي ستتغلب على مشكلة نزع الملكيات، لافتة إلى أنها ستفتح المجال خلال النصف الثاني من هذا العام أمام الشركات لتقديم عروض للمشروع.
وألمحت المصادر إلى أن البحرين لم يحصل بها أي إجراء بعد، والوضع ذاته في عمان، فيما الإمارات بدأت التنفيذ كمرحلة أولى، وقطر تبذل جهدا لتنفيذه إلا أنه ما زال يحتاج إلى الربط مع سكة القطار الخليجي، كما أن السعودية تنفذ المرحلة الأولى بين “الدمام” و”رأس الخير”، ولا يزال العمل جاريا.
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