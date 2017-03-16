تحقق إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية في إصابة طالب بالمرحلة الابتدائية بكدمات في يده، لتعرضه لاعتداء بالضرب من معلم بمدرسة ابتدائية ببقيق، وذلك حسب شكوى تقدم بها ولي أمر الطالب، الذي أرفق تقريراً طبياً عن الحالة.
وبحسب ولي أمر الطالب وهو مواطن يدعى راشد المري، فإن ابنه تعرض للضرب المبرح والتلفظ من قبل أحد معلميه، وأنه تقدم بشكوى رسمية ضد المعلم لمكتب الإشراف التربوي ببقيق، مشيراً إلى أنه استغرب عدم اتصال إدارة المدرسة للاطمئنان على ابنه.
من جانبه أكد المتحدث باسم إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، وفقاً لـ”عكاظ”، أن إدارة التعليم ستحقق في الحالة للوقوف على ملابساتها، وأنها ستتعامل مع القضية وفقاً للنظام.
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