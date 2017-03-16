اشترط كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي، إبعاد صانع الألعاب اليوناني فيتفا عن النادي مقابل تجديد عقده لمدة عام آخر وسط ذهول مسيري النادي الجداوي.
وبحسب مصادر “عين اليوم”، فإن جروس ربط بقاءه برحيل صاحب القميص رقم (10)، مع إحضار جناح أيمن يؤدي الدورين الدفاعي والهجومي على غرار اللاعب النيجيري السابق إسحاق.
وسبق للمدير الفني السويسري جروس أن طالب بإبعاد فيتفا عن الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية، فيما قوبل طلبه برفض قاطع من إدارة أحمد المرزوقي.
وكانت اخر الاحتكاكات بين الطرفين، في مباراة العين الآسيوية بجدة قبل يومين، حينما قام جروس بتغيير فيتفا في الشوط الثاني رغم تعادل الفريق، الأمر الذي جعل أنصار الأهلي يطلقون صيحات استهجان تجاه الرجل الأصلع.
مقابل ذلك، أشار مصدر مسؤول في البيت الأخضر الأسبوع الفائت، إلى خيار المدرب الإيطالي فابيو لوبيز، في حال فشل جروس غروس في السباق الآسيوي.
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