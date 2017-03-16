وضعت إدارة النادي الأهلي برئاسة “أحمد المرزوقي” ,العديد من الأسماء بالفريق الكروي الأول بالنادي ,تحسباً لإنهاء التعاقد معهم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.
ونشرت إذاعة Ufm عبر حسابها الرسمي بتويتر :” إدارة الأهلي وضعت عدة أسماء تحت المجهر لمُغادرة النادي حال عدم تحسّن المستوى وتقديم المأمول، يتقدمهم مصطفى بصاص وعلي الزبيدي”.
ويحتل الأهلي بطل أخر نسخة من دوري جميل للمحترفين ,المركز الثالث علي سلم جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة وبفارق 9 نقاط كاملة عن الهلال صاحب الصدارة.وفق “أخبار 24”.
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