كشف مدير الإشراف والتنفيذ للتصاميم بوزارة التعليم المهندس نواف الشمري أن الوزارة اعتمدت تصاميم حديثة لمدارس البنات تتوافق مع المعايير الدولية للمباني التعليمية، وضعها بيت خبرة عالمي بمشاركة مهندسين سعوديين.
وأوضح الشمري، وفقاً لـ”الرياض”، أن التصاميم الحديثة تتضمن وجود ساحات مفتوحة ومساحات خضراء، وتتوافر فيها كل متطلبات المباني المدرسية الحديثة، وأن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ بعض التصاميم الجديدة في مدينة الرياض، مؤكداً أن الوزارة تحرص على مشاركة المصممين السعوديين في هذه التصاميم.
وأضاف مدير عام الإشراف والتنفيذ بوزارة التعليم، أن الوزارة وضعت خطة لترسية عقود تنفيذ مشاريع التصميمات الجديدة لمدارس البنات في جميع مناطق المملكة.
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